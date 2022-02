Koningin Margrethe opent expositie koninklijke schip Dannebrog

De Deense koningin Margrethe heeft dinsdag een tentoonstelling geopend over het koninklijke schip Dannebrog. In het maritiem museum in Helsingør zijn foto’s en attributen te zien uit de 90-jarige geschiedenis van het jacht.

De Dannebrog doet sinds 1932 dienst als een soort drijvende residentie voor de Deense koninklijke familie. Vooral ’s zomers is Margrethe op het schip te vinden. Ze reist er mee naar allerlei plekken in Denemarken. Ook ontvangt Margrethe buitenlands bezoek op het jacht.

Op Instagram deelt de koninklijke familie een video die ook in de expositie te zien is. Daarin figureert onder meer koning Frederik IX. Hij was tussen 1947 en 1972 koning van Denemarken en was veel te vinden op de Dannebrog. In het filmpje neemt de toenmalige vorst op het dek een ochtendbad met een spoelslang. Volgens het bijschrift is de spoelslang ook te zien in het museum.