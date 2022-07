Koningin Margrethe opent haar eigen tentoonstelling in Frankrijk

De Deense koningin Margrethe opent vrijdagavond in Frankrijk haar eigen tentoonstelling. In het onlangs gerenoveerde Musée Henri-Martin in Cahors is een uitgebreide tentoonstelling genaamd Margrethe II de Danemark, artiste-Reine te zien met werken van de koningin. De tentoonstelling loopt tot maart 2023.

De tentoonstelling met meer dan zestig werken is ook een viering van het het jubileum van Margrethe, die vijftig jaar op de troon zit. Zo zit er een schilderwerk bij dat zij op haar zevende maakte en haar visuele interpretatie van het Hans Christian Andersen-sprookje De Sneeuwkoningin. De koningin is groot kunstliefhebber en sinds de jaren zeventig doet ze veel met tekenen, kostuums maken, borduren en schilderen.

Margrethe heeft een hechte band met het Franse Cahors. In de zomer van 1974 kocht ze er samen met haar in 2018 overleden man, prins Henrik, het Château de Cayx. De koninklijke familie spendeert er veel tijd in de zomermaanden.