Koningin Margrethe past jubileumfeest aan vanwege dood Elizabeth

Koningin Margrethe van Denemarken heeft de festiviteiten rond haar 50-jarig troonjubileum aangepast vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Vanwege het “droevige bericht” komen er op haar verzoek een paar onderdelen van komend weekend te vervallen, laat het Deense hof weten.

Op zaterdag gaat een parade bij paleis Amalienborg en de bijbehorende balkonscène niet door. Een evenement op het stadhuis wordt verplaatst. De galavoorstelling in de avond gaat in aangepaste vorm wel door.

Op zondag gaan de plannen in een andere vorm door. Welke aanpassingen er worden gedaan, is nog niet duidelijk.

Margrethe reageerde eerder “diep bedroefd” op de dood van Elizabeth. “Gedurende haar regeerperiode, zowel in moeilijke als positieve tijden, heeft ze een cruciale rol gespeeld als een verbindende figuur, zeer gerespecteerd en geliefd”, schreef ze in een brief aan koning Charles. Na het overlijden van Elizabeth is Margrethe nu de op een na langst regerende monarch ter wereld.