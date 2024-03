Koningin Margrethe valt in voor zoon Frederik

Koningin Margrethe van Denemarken is met Pasen weer even ‘staatshoofd’. Ze valt in voor haar zoon koning Frederik die met zijn gezin in het buitenland op vakantie is, melden Deense media.

Eigenlijk is Frederiks zoon Christian zijn eerste plaatsvervanger. Hij is echter mee en kan niet als regent optreden. In Denemarken moet altijd een werkende vorst in het land zijn. Daarom wordt altijd een regent aangesteld.

Het is niet de eerste keer dat Margrethe haar oude werkzaamheden oppakt sinds ze in januari aftrad. Vorige maand gebeurde het ook al een keer.

De 83-jarige Margrethe brengt de paasdagen door zonder familie. Volgens Århus Stiftstidende is ze alleen op paleis Marselisborg in Aarhus.