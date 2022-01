Koningin Margrethe viert jubileum bescheiden vanwege coronavirus

Koningin Margrethe (81) viert vrijdag haar gouden regeringsjubileum, wat betekent dat zij dan precies vijftig jaar koningin van Denemarken is. Wegens de coronapandemie zijn de grootste festiviteiten echter uitgesteld tot de zomer.

Wel worden een aantal kleine evenementen gehouden om het jubileum van de koningin te vieren. Zo brengt Margrethe een bezoek aan het parlement en zal ze in de kathedraal van Roskilde een krans neerleggen bij het graf van haar vader en haar moeder.

De vorstin blikte vorige week in een interview met het Deense Billed-Bladet terug op de tijd waarin ze de troon besteeg. Ze was op dat moment een 31-jarige vrouw en moeder van twee jongens. “Mijn vader wilde altijd heel graag dat ik hem ooit op zou volgen. Hij was ontzettend trots op die gedachte”, zei ze tegen het blad.

Herdenkingsmunt

Speciaal voor het gouden jubileum brengt de nationale bank van Denemarken vrijdag een herdenkingsmunt uit. De munt verschijnt in drie versies: een zilveren van 500 Deense kroon (zo’n 67 euro) en twee soorten van 20 Deense kroon (zo’n 27 euro). Op de munt is Margrethe vanaf de rechterkant geportretteerd.

Naast een speciale munt wordt de koningin geëerd met een postzegel, die al sinds begin deze maand te verkrijgen is. Hierop is de vorstin twee keer afgebeeld. Aan de ene kant een jonge versie, als pas benoemd staatshoofd, en aan de andere kant als huidig regent. Tussen de gezichten in is het koninklijke wapen afgebeeld.

Voordeel

Ook mochten achttien ‘gewone’ Denen de vorstin vanwege het jubileum eind vorig jaar bevragen. De 14-jarige Villads vroeg of Margrethe ooit boos was omdat ze koningin moest worden. “Toen ik op de middelbare school zat vond ik het eigenlijk een enorm voordeel dat ik niet hoefde uit te zoeken wat ik wilde doen”, reageerde ze. Het bezoek werd door de Deense omroep DR vastgelegd.

Tot slot is ter ere van het jubileum een nieuw staatsportret gemaakt door fotograaf Morten Abrahamsen op paleis Fredensborg. Dat portret is eind november gedeeld. Hierop kijkt Margrethe opzij en draagt zij een blauwe jurk en een tiara.

Margrethe werd in 1972 staatshoofd van Denemarken, nadat haar vader Frederik IX overleed. De koningin heeft sinds 2018 geen echtgenoot meer aan haar zijde. Haar man prins Henrik stierf in 2018 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Margrethe is de op één na langst regerende monarch van het land. Het record staat op naam van Christian IV, die zestig jaar regeerde.