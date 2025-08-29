Koningin Margrethe voor 60ste keer bij opening Aarhus Festival

Koningin Margrethe is vrijdag voor de zestigste keer bij de opening van het Aarhus Festival in de Deense stad Aarhus. De oud-koningin van Denemarken opende het kunst- en cultuurfestival, dat dit jaar ook zijn 60-jarig jubileum viert. Margrethe was bij alle edities aanwezig, vertelde ze ook in haar openingstoespraak.

Margrethe vertelde dat zij in 1965 “als jongere” aanwezig was bij de eerste opening. Ze vond het tiendaagse cultuurevenement destijds “een feestelijke en vernieuwende gebeurtenis”, deelde ze. “Door de jaren heen is het festival een vast onderdeel van de nazomer geworden, een traditie, voor veel inwoners van Aarhus en ook voor mij.”

De 85-jarige moeder van koning Frederik zei ook dat de “stad verandert” gedurende de tien dagen die het festival duurt. “In een tijd waarin vele mogelijkheden het makkelijker maken om je in je eigen wereldje terug te trekken, kan het festival ons daarom herinneren aan de waarde van samen iets creëren en de vreugde van simpelweg samen zijn.”

Het festival in Aarhus vindt elk jaar plaats van eind augustus tot begin september.