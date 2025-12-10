Koningin Mary aangekomen in Kenia voor driedaags bezoek

De Deense koningin Mary is aangekomen in Kenia voor een driedaags bezoek aan het land. De vrouw van koning Frederik landde dinsdagavond op luchthaven Jomo Kenyatta en werd daar verwelkomd door onder anderen buitenlandminister Musalia Mudavadi.

De reis van de Deense koningin staat niet vermeld op de website van het Deense koningshuis. Volgens het Keniaanse departement van Buitenlandse Zaken krijgt Mary in Kenia onder meer een rondleiding langs projecten voor het behoud van bedreigde diersoorten.

De Deense koningin is zonder haar man Frederik op reis. Hij heeft donderdag een verplichting in de plaats Frøslev op zijn agenda staan.