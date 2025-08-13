Koningin Mary bij opening hulpcentrum voor jongeren in Kastrup

De Deense koningin Mary heeft de opening bijgewoond van het nieuwe hulpverleningscentrum Headspace Tårnby voor jongeren in Kastrup. Volgens het Deense tijdschrift Billed Bladet was de koningin bij een receptie en knipte ze het lint door.

Headspace Tårnby is een gratis en anonieme adviesdienst in Denemarken voor kinderen en jongeren tussen 12 en 25 jaar. Sinds de oprichting in 2013 heeft het centrum ongeveer 75.000 jongeren geadviseerd. Mary zet zich sinds haar huwelijk met koning Frederik in 2004 in voor het welzijn van jongeren.

Het was Mary’s eerste werkbezoek na haar vakantie in Gråsten Slot, waar ze afgelopen maand met koning Frederik en hun kinderen kroonprins Christian en prinses Josephine verbleef. Gråsten Slot is al tientallen jaren de zomerresidentie van de Deense koninklijke familie.