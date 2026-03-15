Koningin Mary dankbaar dat Australiërs haar niet vergeten

Koningin Mary is dankbaar dat het Australische volk haar nog altijd niet vergeten is. Dat zei de van oorsprong Australische koningin op de tweede dag van het Deense staatsbezoek aan Australië. “Om nog steeds herinnerd te worden, is iets wat nooit als vanzelfsprekend mag worden beschouwd”, stelde ze volgens het Deense blad Billed Bladet.

Het Deense koningspaar werd zondag in Canberra ontvangen door de gouverneur-generaal van Australië Sam Mostyn. Daar zei Mary dat het “iets speciaals heeft om terug te keren naar de plek waar ik ben geboren”. Verder bedankte het paar Australië voor de warme ontvangst. “Het doet ons goed dat Australiërs ons blijven herinneren en in hun hart en gedachten dragen”, zei de Deense koningin.

Koning Frederik en koningin Mary kwamen eerder deze week aan in Australië. Zaterdag begon het bezoek officieel toen het koningspaar de beroemde rotsformatie Uluru bezocht. Het staatsbezoek, dat nog tot en met donderdag duurt, is bedoeld om de samenwerking tussen beide landen te versterken.