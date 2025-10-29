Koningin Mary houdt vuurwapen vast bij schiettraining

Koningin Mary heeft tijdens de tweede dag van het Deense staatsbezoek aan Letland een geweer in haar handen gekregen. Dat gebeurde tijdens een schiettraining op een middelbare school.

Koning Frederik en Mary bezochten een gymnasiumschool in Ādaži in centraal Letland, waar defensieonderwijs al ruim een jaar een verplicht vak is vanwege de dreiging uit het oosten. Na Mary hielden de aanwezige leerlingen het wapen vast.

Op beelden van Deense media is te zien dat Mary een beetje onwennig met het geweer in haar handen staat. Haar toekijkende man Frederik heeft een militaire achtergrond en weet hoe het is om een wapen vast te houden.

De tweede dag van het staatsbezoek staat vooral in het teken van defensie. Na het bezoek aan het Letse gymnasium reist het Deense koningspaar verder naar het Deense militaire kamp Camp Valdemar in Ādaži, dat 200 kilometer van de Russische grens ligt.