Koningin Mary laat bekende jurk vermaken voor nieuwjaarsdiner

Koningin Mary heeft donderdagavond een vermaakte jurk gedragen naar het traditionele nieuwjaarsdiner op paleis Amalienborg in Kopenhagen. De vrouw van de Deense koning Frederik liet een kanten bovenkant van Lasse Spangenberg op het goudkleurige ontwerp van Jesper Høvring plaatsen, melden diverse royaltywatchers, waaronder Josine Droogendijk van Modekoningin Máxima.

De Deense koningin droeg de originele versie van het kledingstuk, bestaande uit een effen top en rok, voor het eerst in 2017. Tijdens een staatsbezoek aan Zweden in 2024 liet Mary de japon vermaken door er een bordeauxrode bovenkant op te laten plaatsen.

Naast koning Frederik en koningin Mary was ook hun oudste zoon kroonprins Christian bij het diner aanwezig. Ook koningin Margrethe en haar jongere zus prinses Benedikte kwamen naar het banket, evenals prins Joachim en prinses Marie.