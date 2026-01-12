Koningin Mary maakt foto van hond Coco in sneeuwlandschap

Koningin Mary heeft maandag in alle vroegte een wandeling gemaakt in de sneeuw. Het Deense hof deelde een foto waarop een van haar viervoeters, Coco, te zien is. “Brrrr… een koude en mooie ochtend”, luidt het onderschrift.

Het winterbeeld werd vastgelegd door de Deense koningin, die vaker zelfgemaakte foto’s van haar gezin en huisdieren deelt. Het gezin van koning Frederik heeft twee bruin-witte bordercollies, Grace en Coco.

Het Deense koningspaar had direct na de jaarwisseling diverse verplichtingen op de agenda staan, die voornamelijk bestonden uit nieuwjaarsontvangsten. Deze week zijn koningin Mary en haar schoonmoeder Margrethe bij de heropening van het Hoftheater.