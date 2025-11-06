Koningin Mary naar Brazilië voor klimaattop COP30

Koningin Mary van Denemarken reist op 10 november naar Brazilië, om deel te nemen aan de COP30-klimaatconferentie. De 30e VN-klimaatconferentie vindt plaats in Belém, de hoofdstad en grootste stad van de deelstaat Pará in Noord-Brazilië.

De Verenigde Naties brengen jaarlijks belanghebbenden bijeen om de ambities voor wereldwijde klimaatactie te bepalen. De koningin wordt vergezeld door onder meer minister van Voedsel, Landbouw en Visserij Jacob Jensen. Ze zullen de steun van Denemarken voor klimaatsamenwerking onder de aandacht brengen.

Mary gaat ook naar onderzoeksinstituten en naar een onderzoekscentrum dat zich richt op de relatie van inheemse volkeren met de natuur en hun rol bij biodiversiteitsinspanningen. De koningin is zeer betrokken bij het klimaat en zet zich op verschillende manieren in. Zo is ze beschermvrouwe van de VN-omgevingsorganisatie (UNEP) en zet ze zich in om bewustzijn te creëren en actie te stimuleren tegen de wereldwijde biodiversiteitscrisis.