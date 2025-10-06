Koningin Mary onthult nieuwe Deense kerstpostzegels

Koningin Mary heeft maandag in Kopenhagen het ontwerp van de Deense kerstpostzegels onthuld. Op Instagram deelt het hof foto’s van de onthulling.

De kerstpostzegels zijn sinds 1904 een vast onderdeel van de Deense kerstviering. Het thema van dit jaar is kersthoop en wenssterren. De zegels van kunstenares Emilie Melgaard Jacobsen zijn een eerbetoon aan “de hoop en dromen van kinderen en benadrukken het belang van het ondersteunen van kinderen bij het overwinnen van de uitdagingen van het leven”, schrijft het paleis. De opbrengst van de verkoop gaat naar het werk van de liefdadigheidsinstelling Julemærkehjem, waar elk jaar ongeveer duizend kinderen hulp krijgen om hun welzijn, zelfvertrouwen en gevoel van saamhorigheid te versterken.

Op de zegels staan onder meer kleurrijke tekeningen van hemellichamen zoals de zon, de maan en (vallende) sterren. Ook zijn sommige zegels versierd met kerstbomen en Deense vlaggetjes en figuurtjes als eekhoorns, engeltjes en vredesduiven.