Koningin Mary opent Natuurweek in Denemarken

De Deense koningin Mary heeft maandag de officiële opening van de Natuurweek in Denemarken bijgewoond. De vrouw van koning Frederik deed in Ryvangens Naturpark samen met basisschoolleerlingen mee aan verschillende activiteiten, meldde het Deense hof op Instagram.

Volgens het hof stonden tijdens het bezoek van Mary activiteiten als insectenraces en het zoeken naar dierensporen op het programma.

De Natuurweek is een landelijk evenement, georganiseerd door de Deense natuurbescherming, om meer kinderen en gezinnen de natuur in te krijgen. Vorig jaar deden meer dan 143.000 kinderen in het hele land mee aan verschillende activiteiten.