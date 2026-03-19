Koningin Mary overweldigd door ontvangst in geboorteplaats

De Deense koningin Mary was naar eigen zeggen “overweldigd” door de ontvangst die zij donderdag in haar geboorteplaats Hobart kreeg. Bij aankomst stonden honderden mensen te wachten op het Deense koningspaar, dat momenteel een staatsbezoek brengt aan Australië.

Het warme welkom betekende veel voor Mary. “Ik ben compleet overweldigd. Het is zo prachtig”, zei de ontroerde koningin tegen aanwezige Deense pers. “Het was een fantastisch en uniek bezoek. En dat het hier in Hobart wordt afgesloten: het kan niet veel beter worden dan dat.”

De van oorsprong Australische Mary trouwde in 2004 met toenmalig kroonprins Frederik en is sinds haar man in januari 2024 de troon besteeg koningin van Denemarken. Het Deense koningspaar is sinds eind vorige week in Australië voor een staatsbezoek. Frederik en Mary waren onder meer in Melbourne en Canberra.