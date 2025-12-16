Koningin Mary reageert ‘diep geschokt’ op aanslag Bondi Beach

Koningin Mary van Denemarken heeft tegenover de Deense pers “diep geraakt en geschokt” gereageerd op “de brute aanslag op Bondi Beach” van afgelopen zondag. De koningin, die van origine Australische is, sprak zichtbaar aangedaan over de aanval waardoor zestien mensen om het leven kwamen.

“Onze gedachten en oprechte medeleven gaan uit naar alle getroffenen, het Australische volk en de Joodse gemeenschap”, zei de vrouw van koning Frederik nadat ze haar verklaring met een diepe zucht was begonnen. Mary sprak met de media voorafgaand aan een prijsuitreiking in Kopenhagen waarbij ze aanwezig was.

Het Deense koningspaar reageerde zondag al op de aanval in Australië. Ook leden van de Britse en Zweedse koninklijke familie spraken hun medeleven uit. Evenals prins Albert van Monaco.

De dodelijke schietpartij bij een joodse chanoekaviering in Sydney betrof volgens lokale autoriteiten een terroristische daad tegen de Joodse gemeenschap in de Australische stad. De daders bleken een vader en zoon te zijn. De vader overleefde de aanslag niet, de zoon is opgenomen in het ziekenhuis.