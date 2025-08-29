Koningin Mary reageert op expliciet shirt prinses Isabella

De Deense koningin Mary heeft zich gemengd in de discussie over een shirt waarin haar dochter prinses Isabella onlangs werd gezien. In Denemarken was enige ophef ontstaan naar aanleiding van het kledingstuk. De 18-jarige Isabella werd op festival Smukfest gefotografeerd terwijl ze een shirt met expliciete opdruk droeg.

Op het shirt stond de tekst “bollede ham i går”, dat kan worden vertaald als “ik had gisteren seks met hem”. Daaronder stond een pijl die opzij wijst. De koningin reageerde tijdens een bezoek aan het eiland Samsø op de vraag wat ze van de kledingkeuze van haar dochter vond. “Mijn eerste gedachte was: ben je helemaal wakker?”, zei Mary lachend tegen Deense media. “Maar laten we het zo zeggen: sommige beslissingen zijn beter dan andere.”

In Deense media is veel aandacht voor de reactie van de koningin. Prinses Isabella had namelijk in 2021 dezelfde woorden tegen haar moeder gebruikt tijdens een verwarrend moment bij een fotosessie. Inmiddels wordt Mary in verschillende media geprezen voor de manier waarop zij de vraag afhandelde. Zo omschreef koningshuisexpert Thomas Larsen de reactie als “briljant”.