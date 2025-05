Koningin Mary slaat ‘biertje’ met student af

Koningin Mary van Denemarken is vrijdagochtend tijdens een bezoek aan een school in Roskilde uitgevraagd door een van de leerlingen. Een jongen zag zijn kans toen hij de hand van de vorstin schudde, schrijft het Deense blad Billed Bladet.

“Wil je later mee een biertje drinken?”, vroeg de jongen. De koningin keek even verrast, maar had snel een antwoord klaar. “Vanavond niet. Ik heb andere plannen”, vertelde Mary.

Dat was geen leugen: koningin Mary moest vrijdagmiddag namelijk naar een feest van de Technische Universiteit van Denemarken.