Koningin Mary te zien in Deens tuinprogramma

Koningin Mary is te zien in een uitzending van het Deense tuinprogramma Søren Vesters hage. Op Instagram deelt de koningin hoe ze de Deense presentator rondleidde in haar wilde tuin in Fredensborg.

“Nooit gedacht dat ik mee zou doen aan een programma over tuinen”, schrijft Mary. “Mijn kennis van tuinen is gaan bloeien nadat we een kleine wilde tuin in Fredensborg hadden aangelegd. Het was een genoegen om Søren Vester dit deel van onze tuin te laten zien. Een kleine bijdrage aan de biodiversiteit, zoals een ‘wilde tuin’, kan ook mooi zijn.”

Fredensborg Slot is de lente- en herfstresidentie van de Deense koninklijke familie. De aflevering, genaamd Søren Vesters hage – Biodiversiteit en kasteeltuinen, wordt op woensdag om 20.00 uur uitgezonden op de Deense zender DR 1.