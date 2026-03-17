Koningin Mary trapt balletje met jonge AFL-spelers in Melbourne

De Deense koningin Mary heeft zich dinsdag van haar sportieve kant laten zien tijdens een bezoek aan de Melbourne Cricket Ground (MCG), de thuisbasis van het Australian Football League (AFL)-team Hawthorn Hawks. Na een ontmoeting met jonge AFL-spelers trapte de koningin een balletje op het veld. Het Deense koningspaar is momenteel op staatsbezoek in Australië, het thuisland van Mary.

“Het was ontzettend gezellig om de jonge footballers te ontmoeten”, zei Mary volgens persbureau Ritzau na afloop. “Zij zijn de sterren van vandaag.” Frederik benadrukte onder meer hoe “gigantisch populair” de sport in het land is. “We hebben veel geluk dat we deze groene velden hebben mogen betreden”, aldus de Deense vorst. AFL wordt gezien als een mix tussen voetbal en rugby.

Het koningspaar kwam dinsdag aan in Melbourne. “Koningin Mary en ik hopen dat ons bezoek aan Melbourne zal leiden tot vele nieuwe, mogelijk historische ontwikkelingen in de relatie tussen Denemarken en Australië”, zei de koning aan het begin van de dag. Het staatsbezoek, dat bedoeld is om de banden tussen Denemarken en Australië verder te versterken, duurt tot en met donderdag.