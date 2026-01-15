Koningin Mary woont klassiek theaterstuk bij in Kopenhagen

Koningin Mary van Denemarken heeft woensdagavond de opnieuw opgevoerde voorstelling Indenfor Murene (Binnen de muren) bijgewoond in het Koninklijk Deens Theater in Kopenhagen. Dat meldt het Deense koningshuis op Instagram.

De voorstelling vond plaats in de Gamle Scene, de historische hoofdzaal van het theater, waar vele premières en klassieke producties zijn opgevoerd. Indenfor Murene, geschreven door Henri Nathansen, heeft een bijzondere band met het theater: het stuk ging daar in 1912 in première en is sindsdien meer dan vijfhonderd keer opgevoerd.

Indenfor Murene geldt als een klassieker van het Deense theater. Het verhaal draait om een welgestelde joodse familie in Kopenhagen en behandelt thema’s als traditie, generatieconflicten, persoonlijke vrijheid en maatschappelijke verwachtingen. De titel verwijst letterlijk naar wat er ‘binnen de muren’ van het familiehuis gebeurt.

De koningin werd bij aankomst verwelkomd door Fridamarie B. Cauchi, die in de huidige productie de rol van Lille Sara vertolkt. De rol wordt afwisselend gespeeld door twee jonge actrices.