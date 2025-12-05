Koningin Mary woont lancering Community Survey 2025 bij

De Deense koningin Mary heeft de lancering van de Community Survey 2025 bijgewoond in Kopenhagen. Dat deelt het Deense hof op Instagram.

Mary gaf daar een openingstoespraak en nam deel aan een gesprek over “welzijn en mentale gezondheid”. Ook woonde de koningin de presentatie van de resultaten van een enquête bij. Het onderzoek geeft “nieuw inzicht” in de omvang en aard van sociale uitsluiting in Denemarken.

Later op de avond houdt Mary een kerstreceptie voor betrokkenen van de Mary Foundation. Met haar stichting zet de koningin zich onder meer in voor het welzijn van kinderen en tegen pesten. De receptie vindt plaats in het koninklijke paleis Amalienborg.