Koningin Mary zet kreeft terug in zee tijdens bezoek Tasmanië

Koningin Mary van Denemarken heeft tijdens het staatsbezoek aan Australië voor een opvallend moment gezorgd door een kreeft terug in zee te zetten. Het Deense koningshuis deelt beelden van het bezoek aan Tasmanië, waar het koningspaar donderdag een druk programma afwerkte.

Tijdens een boottocht langs de Alum Cliffs kreeg het paar samen met onderzoekers uitleg over het herstel van zeewierbossen en het beschermen van mariene ecosystemen. Daarbij hield Mary een grote kreeft vast, die later weer werd teruggezet in het water.

Eerder op de dag werden Mary en Frederik in Hobart ontvangen door gouverneur Barbara Baker. Het paar maakte ook een wandeling door de stad, waar zij het publiek begroetten.

Verder stonden bezoeken aan onder meer een scheepswerf, een culinair centrum en kunstmuseum MONA op het programma. De dag werd afgesloten met een staatsreceptie, waar koningin Mary een toespraak hield.