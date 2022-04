Koningin Mathilde bekijkt honderden werken van Szymkowicz

Koningin Mathilde van België had vrijdag een museumbezoek op de planning staan. In museum La Boverie in Luik nam ze een kijkje bij de expositie De wereld en het Intieme van de Belgische kunstenaar Charles Szymkowicz. Samen liepen ze langs de in totaal 350 werken van de expressionistische kunstenaar.

Szymkowicz, die wordt beschouwd als een grote naam binnen het expressionisme in Europa, zei tegen Belga ontroerd te zijn door de “bijzondere” ontmoeting met de koningin. “Ze was erg goed op de hoogte over mijn werk”, aldus de 74-jarige kunstenaar. “Ze is een geïnteresseerd persoon, stelde relevante vragen en beschikt over een zekere kennis over schilderkunst.” Mathilde kreeg een rondleiding door het museum en hoorde van Szymkowicz over de totstandkoming van zijn werken.

In de tentoonstelling staan onder andere de Joodse wortels van de schilder centraal. Ook portretten van naasten en kunstenaars die hem na aan het hart liggen, komen aan bod.