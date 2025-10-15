Koningin Mathilde bezoekt beschermde flora en fauna in Armenië

Koningin Mathilde heeft woensdag een beschermd natuurgebied in Armenië bezocht. Het nationaal park wordt ernstig bedreigd door toedoen van de mens en de gevolgen van klimaatverandering.

Tijdens een wandeling kreeg de koningin uitleg van een vogelaar over het bedreigde leefgebied van trekvogels. Op beelden van het Belgische hof is te zien hoe Mathilde met een verrekijker over het wateroppervlak tuurt. Parkbeheerders vertelden over initiatieven die het vlakke reservaat moeten redden, zoals de aanleg van een nieuw bos. Vervolgens mocht Mathilde de eerste boom planten.

De koningin bezocht ook een dorp waar het Armeense gerecht lavash op traditionele wijze wordt gebakken. Ze hielp de bakker bij het maakproces en proefde van het brood. Na de lunch reisde Mathilde door naar een kleuterschool, waar ze met de kinderen tekende en danste. Het gebouw was vroeger een ruïne en werd door UNICEF verbouwd om kinderen op te vangen.

Koningin Mathilde bezoekt Armenië om haar rol als speciaal pleitbezorger voor de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Onderwerpen als innovatie, onderwijs en milieubescherming staan tijdens het bezoek centraal.