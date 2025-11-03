Koningin Mathilde bezoekt Centrum voor Suïcidepreventie

Koningin Mathilde van België heeft maandag een bezoek gebracht aan het Centrum voor Suïcidepreventie in de Brusselse gemeente Elsene. Ze ging daarbij in gesprek met verschillende getuigen en ervaringsdeskundigen, de directie van het centrum en telefonisten die hulpzoekenden te woord staan.

Mathilde luisterde volgens het Belgische persbureau Belga aandachtig naar wat de medewerkers van het centrum te vertellen hadden. Ze hoorde onder meer hoe het centrum te werk gaat en op welke manier hulpzoekenden worden geholpen. De koningin was ook bij een telefoongesprek tussen een hulpverlener en een hulpzoekende.

In België vinden er jaarlijks ruim 2000 zelfmoordpogingen plaats. Lise Mulpas, voorzitster van de raad van bestuur van het centrum, zei na afloop erg tevreden te zijn over het bezoek van de koningin. “Ze was uiterst geïnteresseerd in wat we te vertellen hadden.”