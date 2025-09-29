Koningin Mathilde bezoekt dochter Elisabeth op Harvard-campus

Koningin Mathilde heeft vorige week een bezoek gebracht aan haar dochter Elisabeth op de campus van Harvard. Het Belgische koningshuis deelt op X een aantal foto’s van de koningin en prinses die samen een wandeling maken rond de Amerikaanse universiteit.

De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde begon in september 2024 aan een tweejarige master Public Policy aan de prestigieuze universiteit. Mathilde maakte een tussenstop in Boston, waar de campus zich bevindt, toen ze onderweg was naar de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Het was afgelopen zomer nog de vraag of Elisabeth aan haar tweede jaar kon beginnen. De Amerikaanse regering kondigde in mei aan dat Harvard geen buitenlandse studenten meer mocht toelaten. De rechter heeft deze maatregel geblokkeerd.