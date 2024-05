Koningin Mathilde bezoekt expositie over kunstenaar Auguste Rodin

Koningin Mathilde heeft donderdag de tentoonstelling Rodin, Een Moderne Renaissance in het Museum voor Schone Kunsten in de Belgische plaats Bergen bezocht. De expositie gaat over het werk van de Franse kunstenaar Auguste Rodin (1840-1917).

Rodin is waarschijnlijk het bekendst van zijn beeld De Denker, dat hij in 1881 maakte. De tentoonstelling in het museum bevat meer dan tweehonderd sculpturen, gravures, tekeningen en aquarellen van Rodin. Sommige meesterwerken van de Franse kunstenaar zijn door vooraanstaande Europese musea en privéverzamelaars uitgeleend aan het museum in Wallonië. Koningin Mathilde kreeg donderdag in het museum een rondleiding langs diverse kunstwerken van Rodin.

De expositie over Rodin was al sinds 13 april toegankelijk voor het publiek. Op 18 augustus is de tentoonstelling in Bergen voor het laatst te bezoeken.