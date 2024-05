Koningin Mathilde bezoekt muziekacademie in Anderlecht

Koningin Mathilde van België heeft vrijdag een bezoekje gebracht aan de Muziekacademie van Anderlecht. De vrouw van koning Filip wilde met haar bezoek jongeren aanmoedigen die kunstopleidingen volgen in (klassieke) muziek, theater of dans. Ook wilde ze het belang van lokale muziekacademies benadrukken.

Tijdens het bezoek sprak Mathilde met enkele leerlingen van de muziekacademie. De instelling biedt onderwijs aan in onder meer muziek en dans voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook zongen en speelde een aantal van hen voor de koningin, is te zien op beelden van het bezoek.

De vrouw van koning Filip bracht het bezoek in aanloop naar de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth. De Koningin Elisabethwedstrijd werd in 1937 opgericht. Afwisselend is de wedstrijd voor jonge violisten, pianisten, zangers en cellisten. Dit jaar staan violisten centraal.