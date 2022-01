Koningin Mathilde bezoekt opvangcentrum voor mensen in nood

De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdag de non-profitorganisatie Les Trois Portes (De Drie Poorten) in Namen bezocht. Reden daarvoor is het 50-jarig bestaan van het opvangcentrum voor mensen die tijdelijk nergens anders naartoe kunnen.

Les Trois Portes biedt tijdelijke opvang aan mensen die zich “in een kwetsbare sociale situatie bevinden”, schrijft het Belgische koningshuis op Twitter bij een foto waarop de vorstin in gesprek is met een aantal mensen. De koningin sprak tijdens haar verblijf onder meer met medewerkers van de opvang.

In de gymzaal van het complex kreeg de koningin uitleg over de psychomotoriek en begeleiding van de kinderen die de organisatie opvangt. Op de foto’s van het bezoek is te zien dat de koningin tijdens dat gesprek op speelkussens op de grond zat. Voor de vorstin weer vertrok, deelden verschillende vrouwen hun ervaringen met de organisatie.