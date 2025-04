Koningin Mathilde bezoekt tehuis voor jongeren in transitie

De Belgische koningin Mathilde heeft de Vereniging Ons Tehuis bezocht. Dit is een opvanghuis in Brussel voor jongeren die in transitie zijn en daarbij psychologische hulp nodig hebben. In Vereniging Ons Tehuis staan ongeveer dertig vrijwilligers deze jongeren bij en zoeken onderdak voor hen.

Sommige jongeren in transitie kampen met problemen, mede doordat hun familie hen in de steek heeft gelaten. Het vinden van huisvesting is lastig voor deze groep.

Vereniging Ons Tehuis wordt ondersteund door het Koningin Mathildefonds, dat financiële steun geeft aan projecten voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die het zwaar hebben.