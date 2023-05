Koningin Mathilde bij eerste ronde Elisabethwedstrijd

Koningin Mathilde heeft zondagavond een muzikaal uitstapje gemaakt. De Belgische vorstin was in Brussel aanwezig bij de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd. De muzikale wedstrijd staat dit jaar voor de tiende keer in het teken van zang.

In de wedstrijd zullen in totaal 55 kandidaten uit 19 landen zich met elkaar meten in Brussel. Vier van de kandidaten komen uit België. Er is één Nederlandse deelneemster, Maria Warenberg. De wedstrijd vindt plaats van 21 mei tot 3 juni in de Belgische hoofdstad.

De Koningin Elisabethwedstrijd werd in 1937 opgericht. Afwisselend is de wedstrijd voor jonge violisten, pianisten, zangers en cellisten. Vorig jaar won de Koreaanse Hayoung Choi de eerste prijs van 25.000 euro voor haar prestaties op de cello.