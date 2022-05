Koningin Mathilde deelt brevetten uit aan nieuwe hofleveranciers

De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdag op het Koninklijk Paleis in Brussel vier nieuwe hofleveranciers ontvangen. Tijdens een ceremonie overhandigde ze hen de bijbehorende brevetten.

Drie van de bedrijven hoorden al in 2020 dat ze het label van hofleverancier zouden krijgen. Het gaat om autobedrijf Jaguar Land Rover Belux, stoffenleverancier LF Trading en kleermaker Meer Couture. Anciens Etablissements Goosse, gespecialiseerd in het herstellen van kroonluchters, kwam er vorig jaar bij.

Om hofleverancier te worden moeten bedrijven eerst een aanvraag indienen bij de Civiele Lijst van de Koning. Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden om kans te maken op het felbegeerde brevet. Zo moet de hoofdzetel van het bedrijf zich in België bevinden, het bedrijf moet minstens gedurende vijf jaar leveringen of prestaties uitvoeren voor het paleis, en daarnaast zijn er voorwaarden rond de kwaliteit en kwantiteit. De bedrijven moesten even wachten op hun brevet van hofleverancier, omdat de ceremonie vanwege de coronamaatregelen moest worden uitgesteld.

In totaal zijn meer dan 120 bedrijven hofleverancier: grote ondernemingen, maar ook enkele kleinere speciaalzaken.