Koningin Mathilde en prins Emmanuel doen mee aan loopwedstrijd

De Belgische koningin Mathilde en haar zoon prins Emmanuel hebben een sportieve ochtend achter de rug. De twee deden zondag mee aan de loopwedstrijd ’20km door Brussel’.

Moeder en zoon konden niet samen het parcours afleggen. De koningin koos ervoor om de 20 kilometer te wandelen, terwijl de 16-jarige prins de ronde door de hoofdstad rennend deed, zo is te zien op foto’s die door het Belgische hof op Instagram zijn gedeeld. Emmanuel finishte in iets meer dan 1 uur en 47 minuten, Mathilde deed er wandelend 3 uur en 10 minuten over. “Proficiat aan alle 32.000 deelnemers!”, staat er ook nog bij de foto’s. “Tot volgend jaar?”

De 20 km door Brussel is een wedstrijd die traditioneel plaatsvindt op de laatste zondag van mei. Het parcours gaat langs de mooiste monumenten van de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.