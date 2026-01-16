Koningin Mathilde geïnteresseerd in aanpak intrafamiliaal geweld

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdag in Hasselt een bezoek gebracht aan onder meer het Limburgs parket en Veilig Huis Limburg. De vorstin ging daar langs in het kader van de problematiek van intrafamiliaal geweld. Dit zijn vormen van geweld die binnen de familie plaatsvinden.

Volgens procureur Frank Bleyen was de koningin “vooral geïnteresseerd in hoe de problematiek van intrafamiliaal geweld in de provincie wordt aangepakt”, zei hij volgens persbureau Belga na afloop van het bezoek. “De koningin woonde een rondetafelgesprek bij over intrafamiliaal geweld, waar een van onze collega’s aanwezig was. Ze heeft zich daarna door anderen laten informeren en kreeg te horen dat de aanpak van het parket van Limburg zou kunnen dienen als voorbeeld voor het hele land.”

Koningin Mathilde had donderdag op het kasteel van Laken nog een nieuwjaarsreceptie die haar man koning Filip en zij daar organiseerden voor de NAVO. Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden prinses Elisabeth en haar vader koning Filip een ontmoeting met NAVO-baas Mark Rutte.