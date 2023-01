Koningin Mathilde gevraagd naar tips voor boek over koningshuis

De Belgische koningin Mathilde werd niet lang geleden in een boekenwinkel gevraagd naar tips voor een boek over het koningshuis. Dat vertelde de vorstin in een interview met de Belgische zenders VTM en RTL. De koningin gaf het interview ter ere van haar vijftigste verjaardag.

De koningin was “niet zo lang geleden” in een boekenwinkel, vertelde ze. “En ik was koffie aan het drinken. Ik was er met een van mijn kinderen en had een paar boeken gekocht. En iemand kwam naar me toe en ze zei: misschien kunt u me advies geven over een boek over het koningshuis. Ik zei: O, dat is heel moeilijk”, blikte Mathilde lachend terug. “Maar ik vond dat zo leuk.”

De koningin vertelde dat zij door “kleine dingen” te doen, zoals een kop koffie drinken met haar familie of vrienden of een bezoek brengen aan een boekenwinkel, even kan vergeten dat ze koningin is.

Eenvoudige dingen

Maar ook komt ze door dat soort “eenvoudige dingen” tot rust. “Het is zo aangenaam om niet meer naar mijn horloge te kijken. Wanneer ik een strak programma heb, is het fijn om even tijd te hebben en te zitten.” Mathilde benadrukte het belang van even tot rust komen. Dat komt ze ook door even met haar honden in de natuur te gaan wandelen, vervolgde ze. “Zonder telefoon. Dat is belangrijk.”

De koningin heeft haar verjaardag vrijdag zonder speciale evenementen gevierd. Ter ere van haar vijftigste verjaardag heeft het Belgische hof wel twee nieuwe foto’s gedeeld. Een van die foto’s wordt door Bpost gebruikt als nieuwe postzegel. Op de foto poseert Mathilde met haar armen gekruist in een zwart-witte outfit. Op de achtergrond zijn de koninklijke serres van Laken te zien. Op de andere foto staat Mathilde in een volledig witte outfit in de deuropening van het kasteel van Laken.