Koningin Mathilde heeft veel aandacht voor jeugd in Costa Rica

Koningin Mathilde van België heeft op de eerste dag van haar bezoek aan Costa Rica veel interactie gehad met kinderen. Ze las boekjes voor, schilderde, knutselde en danste mee, meldt het Belgische persbureau Belga.

Mathilde is in het Midden-Amerikaanse land voor een humanitaire missie in haar functie als erevoorzitter van UNICEF België. Ze bezocht een koffieplantage en ging daarna naar een kind- en jongerencentrum waar kinderen uit een arme wijk in San José een veilige plek krijgen aangeboden.

De koningin kreeg uitleg van de eigenaar over de koffieproductie, sprak met koffieplukkers en las samen met de kinderen boekjes. Volgens Belga sprak Mathilde Spaans met hen.

Later knutselde en schilderde de vorstin mee met kinderen en adolescenten, maar was ze bescheiden over haar eigen talent. “Mijn man is veel getalenteerder in schilderen dan ik. Ik kan het niet”, zo vond ze.