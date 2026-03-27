Koningin Mathilde houdt openingstoespraak op filantropencongres

Koningin Mathilde van België houdt op 2 april de openingstoespraak van Be Philanthropy 2026, het congres van de Koning Boudewijnstichting in Brussel. Dat meldt het Belgische hof vrijdag.

Op het congres praten filantropen, notarissen, beleidsmakers, vermogensadviseurs en vertegenwoordigers van bedrijven en stichtingen over de rol van filantropie in de samenleving.

Tijdens de komende editie is er ook aandacht voor het 50-jarig bestaan van de Koning Boudewijnstichting. Die ondersteunt al een halve eeuw projecten rond armoedebestrijding, gezondheid, democratie, erfgoed en klimaat.