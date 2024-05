Koningin Mathilde loopt 25 kilometer tijdens Belgian Coast Walk

De Belgische koningin Mathilde heeft zaterdag meegedaan aan de Belgian Coast Walk. Aan de vijfde editie van het evenement deden volgens persbureau Belga 7700 wandelaars mee.

De koningin liep de tocht van 25 kilometer naar de Belgische kust vanuit Westende. Ze wandelde onder andere langs de jachthaven van Nieuwpoort, de IJzermonding en over de Hoge Blekker in Koksijde, met 33 meter de hoogste duinrug aan de Belgische kust. Bovendien passeerde Mathilde, net als alle andere wandelaars, de plek waar Leopold I op 17 juli 1831 voor het eerst officieel voet aan land zette. Op de Leopold I-esplanade in De Panne staat sinds 1958 een monument om die gebeurtenis te herdenken.

De Belgian Coast Walk heeft sinds de eerste editie in 2019 alleen maar aan populariteit gewonnen. Met 7700 deelnemers is opnieuw een deelnemersrecord gevestigd. Het event is in korte tijd uitgegroeid tot het op een na grootste wandelevenement van België.