Koningin Mathilde loopt weer mee met de 20km door Brussel

Koningin Mathilde heeft zondag meegelopen met de 20km door Brussel, een jaarlijks terugkerend loopevenement in de Belgische stad. Het Belgische hof deelt op sociale media een filmpje en wat foto’s waarop te zien is dat de koningin gekleed in een roze T-shirt aan het wandelen is. Het is de vijfde keer dat de Belgische koningin deelneemt aan het evenement.

Het weer zat niet mee bij deze 45e editie van de loopwedstrijd. Persbureau Belga meldt dat het met tussenpozen regende, maar dat de temperatuur zacht was. Ook de sfeer zat er volgens het persbureau goed in bij de start bij het Jubelpark.

Er deden dit jaar meer dan 45.000 lopers mee, deelt het Belgische hof. Belga meldt dat alle tickets voor deze 45e editie in nog geen twintig minuten waren uitverkocht. De deelnemers komen uit 141 landen en 45,3 procent van hen is vrouw, wat een record is. Deelnemers mogen de route zowel lopend als rennend afleggen.