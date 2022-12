Koningin Mathilde maakt kennis met nieuw jongerenproject

De Belgische koningin Mathilde heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Jeugdraad van Sint-Jans-Molenbeek, een plaats in België. Daar maakte Mathilde kennis met een nieuw project genaamd Rondleidingen door jongeren.

Dankzij de steun van het Koningin Mathildefonds (KMF) kunnen Molenbeekse jongeren tussen 16 en 20 jaar via dit project hun eigen kijk op hun gemeente meegeven aan toeristen tijdens rondleidingen. ⁣

Na aankomst in het Karreveldkasteel zag Mathilde direct hoe jongeren uit Sint-Jans-Molenbeek deelnamen aan een cursus mozaïek maken. Later moeten die mozaïeken geïntegreerd worden in het straatbeeld van de plaats.

Ook woonde de Belgische koningin een presentatie van de jongeren bij over het nieuwe project. Zij kreeg eveneens een digitale rondleiding door de Brusselse gemeente.