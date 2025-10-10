Koningin Mathilde maakt pesten bespreekbaar op school in Brussel

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een school in Brussel. Daar sprak ze met leerlingen en leerkrachten over pesten, een thema waar ze vaak aandacht voor heeft.

De vorstin sprak twintig minuten met de leerkrachten en met ondersteunend personeel over de problematiek, meldt persbureau Belga. Daarna ontmoette Mathilde een groep kinderen. Ze kegelde met hen en knoopte met de leerlingen een gesprek aan om naar hun ervaringen rond pesten te luisteren.

Met haar bezoek blikte de koningin vooruit op de RTBF-campagne HOPE. Met de slogan ‘Pesten: we verzetten ons ertegen en praten er samen over’ wil de Franstalige publieke omroep de problematiek van pesten onder de aandacht brengen.