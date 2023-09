Koningin Mathilde naar New York voor VN-werk

De Belgische koningin Mathilde reist volgende week naar de Verenigde Staten. De vorstin gaat naar New York in haar rol als pleitbezorger van de Verenigde Naties voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S) om daar deel te nemen aan de SDG Summit.

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door landen aangesloten bij de Verenigde Naties in 2015 opgesteld om tegen 20230 een duurzamere wereld te bereiken. De bedoeling is onder meer om armoede en honger uit te bannen en om gezondheid, onderwijs en watervoorzieningen te verbeteren. De SDG Summit op 18 en 19 september vindt plaats op een moment dat de helft van de periode 2015-2030 achter de rug is.

Mathilde is sinds 2016 pleitbezorgster van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.