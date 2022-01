Koningin Mathilde: nadenken over onderwijs van de toekomst

Volgens de Belgische koningin Mathilde moeten we stilstaan bij “het onderwijs van de toekomst”. Dat zegt zij in een officiële verklaring die het koningshuis naar buiten heeft gebracht ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Onderwijs in het Frans, Nederlands en Engels.

“De buitengewone inspanningen van leerlingen, studenten en leerkrachten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van Covid-19 moeten ons doen nadenken over het onderwijs van de toekomst”, stelt de koningin. “Inclusief toegankelijk, kwalitatief onderwijs, dat iedereen toelaat zijn of haar potentieel te bereiken.”

De Internationale Dag van het Onderwijs, 24 januari, is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De koningin zet zich al langer in voor goed onderwijs. Zo sprak ze donderdag nog met vertegenwoordigers van Teach for Belgium, een organisatie die onderwijsongelijkheden wil verminderen.