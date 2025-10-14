Koningin Mathilde ontmoet president van Armenië in Jerevan

Koningin Mathilde heeft dinsdag een ontmoeting gehad met Wahagn Chatschaturjan, de president van Armenië. De Belgische koningin werd ontvangen op de presidentiële residentie in de Armeense hoofdstad Jerevan.

Mathilde sprak met de president over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Later lunchte de koningin met vrouwen die haar bijpraatten over de vrouwenemancipatie in de Armeense samenleving.

Eerder op de dag bezocht de vrouw van koning Filip een centrum dat vluchtelingen ondersteunt bij hun integratie, is te zien op beelden die koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter deelt via X. Tijdens een gesprek met vrouwen uit onder meer Syrië en Oekraïne werd Mathildes aandacht getrokken door een klein meisje. “Ze is zo stil”, zei de koningin terwijl ze naar het meisje en haar moeder lachte. “U bent een inspirerend persoon”, zei een van de vluchtelingen nadat ze Mathilde had bedankt voor haar komst.

Koningin Mathilde is op werkbezoek in Armenië vanwege haar rol als speciaal pleitbezorger voor de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Onderwerpen als innovatie, onderwijs en milieubescherming staan tijdens het bezoek centraal.