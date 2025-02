Koningin Mathilde per lijnvlucht naar Costa Rica

De Belgische koningin Mathilde is zondag met een gewone lijnvlucht afgereisd naar Costa Rica. Ze vloog businessclass met een toestel van KLM vanuit Amsterdam, meldt Het Laatste Nieuws.

Volgens de Belgische krant hebben waarschijnlijk maar weinig passagiers opgemerkt dat ze met een koningin in hetzelfde vliegtuig zaten. Mathilde stapte op het laatste moment in en mocht ook weer als eerste uitstappen. Ze had onder anderen haar secretaris, paleiswoordvoerder, kapster en bodyguards bij zich.

Mathilde maakte gebruik van een gewone lijnvlucht omdat ze zonder haar man koning Filip op pad is. Hij kan als staatshoofd altijd vliegen met een toestel van Defensie.

De koningin is in Costa Rica voor een driedaagse humanitaire missie in haar functie als erevoorzitter van UNICEF België, een rol die ze sinds 2009 vervult.