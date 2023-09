Koningin Mathilde spreekt leerlingen muziekschool in Waterloo

Koningin Mathilde heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Musica Mundi School in Waterloo. Deze internationale school biedt jonge musici de kans om een professionele muziekopleiding te combineren met een secundair onderwijsprogramma.

Leerlingen op de Musica Mundi School zijn 10 tot 18 jaar oud. Op beelden die het Belgische hof via social media deelt is te zien dat Mathilde in gesprek is gegaan met leerlingen van de school. Ook heeft zij optredens van hen bijgewoond.

Dit schooljaar zijn 45 leerlingen begonnen op de muziekschool in België. Tien van hen komen uit België.