Koningin Mathilde start driedaags bezoek aan Armenië

Koningin Mathilde van België brengt deze week een driedaags werkbezoek aan Armenië. De vrouw van koning Filip bezoekt het land in haar rol als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De koningin startte haar bezoek dinsdagochtend bij het VN-hoofdkwartier in Jerevan. Op beelden op X is te zien hoe Mathilde door de hoofdstad naar de eerste locatie loopt en een rondetafelgesprek voert. Later op de dag spreekt ze met studenten van de oudste universiteit van de stad over duurzame ontwikkeling. Ook bezoekt de koningin het TUMO-centrum voor digitaal en creatief onderwijs.

Mathilde blijft tot en met donderdag in Armenië en ontmoet diverse organisaties die zich inzetten voor de samenleving. Onderwerpen als innovatie, onderwijs en milieubescherming staan tijdens de gesprekken centraal.