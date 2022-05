Koningin Mathilde versiert cupcakes voor Week van de Zorg

Koningin Mathilde heeft vrijdag samen met een aantal kinderen cupcakes versierd. Dat deed ze in De Kindervriend, een centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, in het West-Vlaamse Rollegem.

Op foto’s die door het Belgische koningshuis op social media zijn gedeeld is te zien hoe Mathilde cakejes versiert met chocola, glazuur en sprinkles. Daarna deed de koningin ook mee met een aantal activiteiten.

Het bezoek was in het kader van de Week van de Zorg, die dit jaar in het teken staat van preventie. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor de problemen en de ontwikkelingen in de Belgische zorgsector.